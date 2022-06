Atak nożem w centrum Częstochowy. Poszło o miejsce siedzące w barze

Co sprawiło, że jeden mężczyzna zaatakował drugiego nożem w barze w centrum Częstochowy? Prawdopodobny przebieg zdarzeń był taki, że kiedy jeden z klientów baru wyszedł do toalety, inny zajął zwolnione miejsce siedzące. Członek obsługi lokalu zwrócił mu uwagę. Agresja eskalowała, na koniec 51-latek, jak informuje policja, "przytrzymał pracownika i zadał mu kilka ciosów nożem". Zaatakowany jest w ciężkim stanie. Podejrzany został zatrzymany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Bo zajął komuś miejsce

- Prawdopodobnie poszło o to, że 51-latek zajął miejsce siedzące innemu klientowi, który wyszedł do toalety. Został poproszony przez pracownika baru o to, by ustąpił miejsca. 51-latek wstał i przeszedł za bar. Pracownik zwrócił mu uwagę, że nie może tam przebywać. Wtedy podejrzany przytrzymał pracownika i zaczął zadawać mu ciosy nożem - relacjonuje Chyra-Giereś.