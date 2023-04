Kamil nadal w ciężkim stanie. Cztery osoby odpowiedzą za jego cierpienie. Zarzut usłyszał wujek

45-letnia Aneta J., siostra matki Kamila oraz jej mąż 61-letni Wojciech J. usłyszeli zarzuty z artykułu 162 paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o nieudzieleniu pomocy. Małżeństwo mieszkało w Częstochowie pod jednym dachem z rodziną Kamila, jego matką Magdaleną B., ojczymem Dawidem B. i ich dziećmi. Od 29 marca do 3 kwietnia, czyli od poparzenia chłopca do interwencji pogotowia nikt z nich nie wezwał żadnych służb.

Oboje nie przyznają się do winy Twierdzą, że nie widzieli katowania. Wujek wyjaśniał, że rzadko bywał w domu, bo dużo pracuje. W rozmowie z nami tuż po tragedii mówił, że wiedział od matki Kamila, że poparzył się gorącą wodą z bojlera. Matka miała go zapewniać, że była z synem u lekarza. Wujek mówił nam, że widział, jak matka smarowała dziecko maściami.

16. dzień Kamila w szpitalu, stan nadal bardzo ciężki

Kamil ma osiem lat. Do GCZD trafił 3 kwietnia z nieleczonymi obrażeniami, z czego najgorsze to oparzenia, obejmujące 25 procent ciała, w tym cała twarz, tułów, ręce i nogi.. Lekarze walczą o życie chłopca, usuwają tkanki martwicze, kładą przeszczepy skóry na rany oparzeniowe. Ośmiolatek przeszedł już cztery takie operacje i niewykluczone, że przejdzie kolejne. Dlatego nie jest wybudzany ze śpiączki, której zadaniem jest także uśmierzanie bólu.

Ojczym miał się znęcać, matka nie reagowała

Szkoła wiedziała o złamaniu ręki i poparzeniu twarzy

Rodzina była pod nadzorem wielu służb w Częstochowie, a także w Olkuszu w Małopolsce, gdzie B. mieszkali od ubiegłych wakacji prawie do końca zimy. Wrócili do Częstochowy na przełomie lutego i marca. Regularnie zaglądali do nich dzielnicowi z częstochowskiej i olkuskiej policji, asystent rodzinny z ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy. Kamil chodził do szkoły. Nikt nie zauważył objawów przemocy.