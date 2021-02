"Jeździł autobusami i upatrywał sobie ofiarę". Wyrok za napastowanie pięciu kobiet

Sąd Rejonowy w Częstochowie w czwartek uznał 23-letniego mężczyznę za winnego tego, że od grudnia 2018 roku do kwietnia 2020 napadł pięć kobiet w tym mieście. Jedna z nich była małoletnia. Używając przemocy, przewracając kobiety na ziemię, dopuszczał się innych czynności seksualnych. Jak stwierdził sąd, popełnił te przestępstwa, "mając ograniczoną wolność w kierowaniu postępowaniem".

23-latek ma orzeczony zakaz wykonywania zawodów i działalności związanej z małoletnimi na okres pięciu lat oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej małoletniej przez pięć lat na odległość nie mniejszą niż 50 metrów. Sąd zasądził także nawiązki na rzecz pokrzywdzonych - łącznie 9,5 tysiąca złotych.

Zaburzenie preferencji seksualnych

- Jeździł autobusami i upatrywał sobie ofiarę - kobietę, która mu się podobała. Gdy wysiadała z autobusu, on również wysiadał. Szedł za nią i w ustronnym miejscu atakował. Przewracał kobietę i dotykał w intymne miejsca - mówił Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Ofiary miały od 16 do 40 lat. 23-latek przyznał się do wszystkich pięciu napaści, ale nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. - Mężczyzna został przebadany przez psychiatrów, psychologa, seksuologa. Nie stwierdzili choroby psychicznej, ale zaburzenie preferencji seksualnych. Oznacza to, że jego poczytalność jest ograniczona, ale może odpowiadać przed sądem - wyjaśnia Ozimek.