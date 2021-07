Jednego z mężczyzn wyciągnęli świadkowie, próbowali go ratować. Są wyniki sekcji ofiar eksplozji

Znane są wstępne wyniki sekcji ofiar poniedziałkowej eksplozji w Częstochowie. Ciała obu mężczyzn były poza samochodem dostawczym, którym przewozili butle z gazem. - Jednego wyciągnęli świadkowie, próbując go ratować - mówi prokurator.

Do eksplozji doszło w Częstochowie przy ulicy Wrocławskiej w poniedziałek po godzinie 15.30. Służby podawały, że wybuchły butle, przewożone dostawczym citroenem. Zginęło dwóch mężczyzn, kierowca i pasażer samochodu.

Ofiary eksplozji to pracownicy jednej z częstochowskich firm. Jeden ma około 50 lat, drugi jest o około 20 lat straszy. W środę odbyła się sekcja. - Wstępne wyniki wskazują, że zmarli na skutek wielonarządowych obrażeń, spowodowanych wybuchem - mówi Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Świadkowie wyciągnęli z pojazdu mężczyznę

Po wybuchu auto stanęło w płomieniach. Straż pożarna wyznaczyła strefę zagrożenia o promieniu dwustu metrów. Ewakuowano 67 mieszkańców okolicznych domów oraz klientów sklepu spożywczego i pacjentów przychodni zdrowia. Z pomocą drona z kamerą ujawniono, że we wraku znajdują się dwie bule. Rozpoczęło się ich schładzanie. Kamil Dzwonnik, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej od początku zapowiadał, że taka akcja musi trwać 24 godziny. W tym czasie, z uwagi na zagrożenie kolejnymi wybuchami, nikt nie mógł wejść do strefy, także śledczy. Mieszkańcy nie mogli wrócić do siebie na noc.