Katowice Jechał pijany po autostradzie. Po zatrzymaniu wrócił do domu Oprac. Mateusz Czajka |

Nasi dziennikarze brali udział w zatrzymaniu 37-latka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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18 lipca operator TVN24 Paweł Skalski oraz dziennikarka Irena Bazan-Suliga jechali autostradą A1. W pewnym momencie - w okolicach Częstochowy - zauważyli samochód, który wyprzedzał inne pojazdy i jechał slalomem od jednej do drugiej bariery energochłonnej. Podejrzewali, że kierowca Audi może być pijany.

Paweł Skalski jechał bezpośrednio za osobówką. Po uderzeniu przez nią w bok ciężarówki, Audi się zatrzymało. Paweł Skalski zatrzymał samochód tuż obok.

- Wyskoczyłem z samochodu, złapałem za klamkę i otworzyłem drzwi. Kierowca próbował zamienić się z pasażerem za kierownicą - opowiedział Paweł Skalski.

Kolejni kierowcy uniemożliwili mu prowadzenie auta. Irena Bazan-Suliga wezwała na miejsce policję. 37-latek był agresywny i wulgarny. Zajście na autostradzie A1 zostało nagrane.

Prokuratorka puściła mężczyznę wolno

Zatrzymany mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu. Okazało się także, że na koncie ma już dwa zasądzone zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Aspirant sztabowy Monika Wacławek z policji w Lublińcu przekazała nam w weekend, że mężczyzna po przeprowadzonych z nim czynnościach został zwolniony. Jak udało się dowiedzieć naszej reporterce Małgorzacie Marczok, mężczyzna nie został ani zatrzymany w areszcie, ani nie otrzymał dozoru policyjnego. Czynności z 37-latkiem mają się zacząć dopiero w piątek.

Decyzję o braku dozoru lub innej formie kontroli podjęła prokuratorka z Prokuratury Rejonowej w Lublińcu, która w sobotę akurat miała dyżur. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu lublinieckiego.

- Prokurator Okręgowy w Częstochowie zdecydował o wszczęciu postępowania służbowego. Celem tego postępowania jest wszechstronne ustalenie okoliczności tej sprawy, a w szczególności ocena zasadności decyzji podjętych przez prokuratora w czasie konsultacji z policją - powiedział TVN24 prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W przypadku dozoru mężczyzna musiałby się stawiać na policję w określone dni, co mogłoby w jakiś sposób kontrolować, czy nie wsiada kolejny raz pod wpływem alkoholu za kierownicą. Jak informowała nas aspirant sztabowy Monika Wacławek, mężczyzna usłyszy zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do wyroków sądowych.

Co z pasażerem samochodu?

Oficer prasowy z Lublińca przekazał nam w poniedziałek, że mundurowi - jeżeli będzie to potwierdzone w zeznaniach świadków - zajmą się m.in. wątkiem próby zamiany miejsc z pasażerem, który także miał być pijany. Dodała jednak, że przesłuchania mogą zająć nieco czasu, ponieważ kierowcy na A1, którzy brali udział w zatrzymaniu, pochodzą z różnych części Polski. Zostaną przesłuchani w komisariatach w miejscach zamieszkania.