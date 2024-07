Dwie kobiety zginęły na pasach. 81-latek stanie przed sądem

czytaj dalej

Amerykański Sąd Najwyższy, głosami sędziów powołanych przez republikanów, zdecydował w sprawie immunitetu prezydenta, dzieląc go na "absolutny" i "domniemany". Joe Biden sprzeciwił się wyrokowi. - Dzisiejsza decyzja niemal z pewnością oznacza, że nie ma praktycznie żadnych ograniczeń co do tego, co prezydent może zrobić - powiedział.