Dwie kobiety i mężczyzna oskarżeni o gwałty na dzieciach

Do śmiertelnego potrącenia mężczyzny doszło na jednej z ulic w Częstochowie Źródło: Google Earth

Postępowanie zainicjowało w ubiegłym roku anonimowe zawiadomienie, przesłane organom ścigania. Była w nim mowa o seksualnym wykorzystaniu półtorarocznego dziecka z Częstochowy. Po wykonaniu wstępnych czynności dowodowych okazało się, że w telefonie 18-letniej Częstochowianki znajdowały się treści pornograficzne z udziałem dziecka.

Policjanci zatrzymali nastolatkę i dwoje jej znajomych: 25-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. Jak ustalili śledczy, 18-latka miała opiekować się chłopczykiem w czasie, gdy jego matka była w pracy. Wtedy właśnie doszło do seksualnego wykorzystania tego dziecka przez znajomych tej kobiety - 25-latkę i 27-latka. Sprawę opisała wówczas częstochowska "Gazeta Wyborcza".

Zarzuty pedofilii

25-letnia kobieta i jej 27-letni partner usłyszeli wtedy zarzuty dotyczące pedofilii, a 25-latka również posiadania narkotyków. 18-latce prokuratura zarzuciła wówczas utrwalanie i przechowywanie w telefonie treści pornograficznych z udziałem dziecka oraz ułatwianie znajomym popełnienia przestępstwa pedofilii - śledczy uznali, że zgodnie z umową zawartą z matką chłopczyka miała obowiązek sprawować nad nim opiekę. Cała trójka została aresztowana.

Jak powiedział prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, na dalszym etapie śledztwa, po uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego, wszystkim podejrzanym zarzucono doprowadzenie półtorarocznego chłopczyka do obcowania płciowego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił też na przedstawienie dwojgu z nich - 25-latce i 27-latkowi - zarzutu doprowadzenia do obcowania płciowego innego małoletniego, który w chwili popełnienia tego przestępstwa miał trzy lata.

Cała trójka odpowie również za utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Grozi im nawet dożywocie.

Proces będzie toczył się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie.

Opracował Michał Malinowski

