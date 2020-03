"W pociągu ubliżali Ukraince. Grozili też śmiercią. Trafiła do szpitala"

Ukrainka wsiadła do pociągu. Miała miejscówkę, ale na jej miejscu siedziała inna kobieta i według relacji policji nie chciała ustąpić. Do kłótni włączyli się dwaj młodzi mężczyźni. - Zaczęli ubliżać obywatelce Ukrainy, grozić jej śmiercią. Padło wobec niej wiele obelżywych słów w kontekście narodowościowym. Z powodu silnego stresu trafiła do szpitala - relacjonuje policjantka.