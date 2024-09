Dodał, że w przypadku Teresy D. nie zachodziła też przesłanka grożącej surowej kary, bo przestępstwo, o którego popełnienie podejrzana jest 74-latka, zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Aby mówić o "surowej karze", przestępstwo musi być zagrożone karą co najmniej ośmiu lat więzienia.

Zatrzymanie 74-latki

- Policja przeprowadziła przeszukania kilku nieruchomości, co do których było podejrzenie, że mógł w nich przebywać Jacek J. Podczas jednego z przeszukań ujawniono przedmioty świadczące o jego pobycie. Została wówczas zatrzymana 74-letnia właścicielka nieruchomości. Została doprowadzona do prokuratury w Częstochowie, gdzie przedstawiono jej zarzut dotyczący utrudniania postępowania karnego przeciwko Jackowi J. poprzez udzielenie mu pomocy w ukrywaniu się przed organami ścigania. Została przesłuchana przez prokuratura. Z uwagi na dobro trwającego śledztwa (obowiązuje tajemnica) co do treści złożonych przez nią wyjaśnień - mówił wówczas prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.