Wbiegli pod tramwaj na czerwonym, ona w ciąży

Biegli, trzymając się za ręce. On odskoczył w ostatnim momencie, ją zahaczył tramwaj. Uderzył w głowę, straciła zęby. Jest w ciąży, na szczęście dziecku nic się nie stało. Dostali mandat.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Częstochowie opublikowało film z kamery tramwaju, która zarejestrowała groźne zdarzenie. Doszło do niego 28 stycznia na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu alei Pokoju i Wojska Polskiego, które przecina jezdnię i torowisko tramwajowe.

Marta Kaczyńska, rzeczniczka policji w Częstochowie nazywa ten autobus "przeszkodą". Jadąc w przeciwną do tramwaju stronę, już za pasami kierowca czeka, by skręcić w swoje prawo, przecinając torowisko. Wykonuje prawidłowy manewr. Ale przez niego piesi nie widzą, co się dzieje na drodze przed nimi, a motorniczy tramwaju nie widzi ich.