Zamiast w celi, był na wolności i znowu zaatakował. Policja była ponaglana, ale to nie pomogło

O dramacie, do którego doszło w środę przed południem w przychodni psychiatrycznej przy ulicy Bony w Częstochowie obszernie informowaliśmy tuż po zdarzeniu. Nasz reporter dotarł do pracownicy przychodni, która była świadkiem zajścia. Napastnik został obezwładniony przez portiera, któremu na pomoc przybiegł pacjent z innej poradni. Mężczyzna w czwartek ma zostać przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Jak się okazuje, nie po raz pierwszy.
- Ten sam mężczyzna był już oskarżony za atak na inną lekarkę. W 2024 roku został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Gdy udzielana mu była pomoc medyczna, mężczyzna znieważył lekarkę, używając wobec niej wulgaryzmów oraz popchnął ją, uderzył w twarz i kopnął - przekazuje Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Za to przestępstwo Kamil B. został skazany we wrześniu ubiegłego roku przez Sąd Rejonowy w Częstochowie na osiem miesięcy więzienia, o czym pisaliśmy na tvn24.pl. Wyrok się uprawomocnił.
NIe stawił się do odbycia kary
W czasie procesu B. odpowiadał z wolnej stopy. Kiedy nie stawił się do odbycia kary w więzieniu, sąd skontaktował się z policją.
- W listopadzie zeszłego roku poinformowaliśmy policję o obowiązku doprowadzenia skazanego. Ponieważ jednak nie przyniosło to żadnego skutku, w drugiej połowie grudnia wysłaliśmy policji ponaglenie w tej sprawie - przekazuje sędzia Dominik Bogacz, rzecznik częstochowskiego sądu okręgowego.
Zanim jednak policja namierzyła Kamila B., ten pojawił się w przychodni w Miejskim Szpitalu Zespolonym i po raz kolejny zaatakował. Dlaczego do tego doszło? Te pytania niedługo po ataku zadaliśmy aspirant Marleną Leszczyniak z częstochowskiej komendy. Przekazała wtedy, że policja wciąż gromadzi informacje w sprawie i niedługo je przekaże. Na razie ciągle czekamy.
Autorka/Autor: bż/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24