Prokurator Tomasz Ozimek: znieważył lekarkę słowami wulgarnymi, popchnął, uderzył w twarz oraz kopnął Źródło: TVN24

Trzy lata pozbawienia wolności grozi 29-latkowi, który miał grozić lekarce ze szpitala w Częstochowie pozbawieniem życia. Prokuratura zarzuca mu również naruszenie nietykalności cielesnej. Z ustaleń wynika, że lekarka została popchnięta, uderzona w twarz oraz kopnięta. Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu.

Zgodnie z ustaleniami prokuratury do ataku doszło w poniedziałek (28 kwietnia), kiedy to do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przywieziony został 29-letni Kamil B., mieszkaniec powiatu częstochowskiego.

- W tracie udzielania mu pomocy medycznej pacjent zaatakował lekarkę. Znieważył ją słowami wulgarnymi, popchnął, uderzył w twarz oraz kopnął. Ponadto groził pozbawieniem życia – powiedział przed kamerą TVN24 prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Grozi mu do trzech lat więzienia Źródło: TVN24

Podejrzany odmówił składania wyjaśnień

Mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura przedstawia Kamilowi B. zarzut znieważenia lekarki oraz naruszenia jej nietykalności cielesnej. Usłyszał też zarzut kierowania wobec niej gróźb karalnych pozbawienia życia.

- Przesłuchany przez prokuratora Kamil B. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień – zaznacza prokurator Ozimek.

ZOBACZ TEŻ: Tusk o tragedii w szpitalu: jestem wstrząśnięty

Usłyszał już zarzuty Źródło: TVN24

Trafił do aresztu

Sąd Rejonowy w Częstochowie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

– Zarzucane podejrzanemu przestępstwa są zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności – informuje prokurator Ozimek.

Do ataku na lekarza doszło też w Krakowie. We wtorek około godziny 10.30 pacjent ranił nożem 40-letniego ortopedę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Lekarz zmarł. Napastnik został zatrzymany.