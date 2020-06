Zakrwawiony pies skomlał pod wanną. Podejrzany o znęcanie się nad zwierzęciem trafił do aresztu

Kobietę obudziło skomlenie. W łazience pod wanną znalazła swojego psa. Był zakrwawiony, okazało się, że miał ranę kłutą w klatce piersiowej i uszkodzoną opłucną. Partner kobiety twierdził, że psa potrącił samochód. Śledczy i sąd nie dali mu wiary. Trafił do aresztu.

Człowiek do aresztu, psy do schroniska

Policjanci nie dali wiary mężczyźnie i zatrzymali go. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do pięciu lat więzienia. Sąd zdecydował o miesięcznym areszcie dla podejrzanego.