Arcybiskup powołał zespół. Chce ustalić "wszystkich sprawców krzywd"

Wacław Depo
Pedofilia w diecezji sosnowieckiej. "Nie podejmowano żadnych działań"
Źródło: TVN24
Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, powołał Niezależny Zespół Prawno-Historyczny "w celu wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z osobami pokrzywdzonymi w Kościele Częstochowskim". Hierarcha podkreślił, że jego celem ma być wypracowanie sposobów naprawienia krzywd.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele obchodzony jest Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że jest to "czas szczególnego rozpoznawania prawdy o sobie, przemiany życia i modlitwy oraz zadośćuczynienia".

"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"

"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"

Kraków
Ofiar księdza może być więcej. Śledczy wytypowali kolejnych kilkanaście osób

Ofiar księdza może być więcej. Śledczy wytypowali kolejnych kilkanaście osób

Trójmiasto

Chcą ustalić "wszystkich sprawców krzywd"

W tym kontekście hierarcha ogłosił powołanie w Archidiecezji Częstochowskiej Niezależnego Zespołu Prawno-Historycznego. Jak poinformował, celem tego zespołu ma być "wyjaśnienie wszelkich spraw związanych z osobami pokrzywdzonymi w Kościele Częstochowskim od roku 1945 do chwili obecnej oraz wypracowanie sposobów naprawienia krzywd i zadośćuczynienie wobec wyrządzonego zła".

Jak zaznaczył abp Depo, zespół ma zająć się w szczególności ustaleniem "wszystkich sprawców krzywd spośród duchownych, osób konsekrowanych oraz świeckich posługujących w Kościele", "sprawdzenie zachowania i poprawności przeprowadzenia procedur kościelnych i państwowych", a także "wypracowanie sposobów i modeli naprawy oraz zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonych, w tym zwłaszcza pomocy materialnej, duchowej i psychologicznej".

Skład zespołu ma zostać podany do publicznej wiadomości po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w marcu. Metropolita częstochowski zapewnił, że w skład tego gremium wejdą "specjaliści i praktycy prawa kanonicznego oraz prawa świeckiego, psychologii klinicznej, terapii uzależnień, a także historii i archiwistyki".

Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Emocje na procesie biskupa. "Wreszcie! 37 lat amnezji"
Kraków
"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Kto bronił księży w Sosnowcu
"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Ktoś bronił księży w Sosnowcu?
Jakub Zulczyk
Niezależny od biskupa zespół ekspertów bada tak zwane "sprawy wrażliwe"
Kościół "stał się miejscem ciemności". Druzgocący raport
Maria Mikołajewska

"Szczegółowy zakres i kryteria prac Zespołu będą ściśle powiązane z działalnością organów Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialnych za badanie wykorzystania nieletnich w Kościele" - oświadczył arcybiskup.

Komunikat został zakończony z apelem, by "wszelkie sprawy dotyczące krzywd względem osób nieletnich i dorosłych, wchodzące w zakres działania Zespołu", zgłaszać pod podany na stronie archidiecezji adres mailowy: biurowyjasnienie@gmail.com.

Mimo kontekstu, w jakim komunikat został osadzony - a jest nim Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym - w komunikacie nie zawarto żadnego odniesienia do tego rodzaju przestępstw.

Nie pierwszy taki zespół

12 lutego pierwsze wnioski ze swoich prac przedstawiła Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. Jej przedstawiciele informowali wówczas, że zidentyfikowali 29 osób podejrzanych o wykorzystanie seksualne dzieci w diecezji sosnowieckiej. Skrzywdzonych zostało co najmniej 50 dzieci.

Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci

Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci

Archiwum krakowskiej kurii otwarte, w środku "kilometry" akt

Archiwum krakowskiej kurii otwarte, w środku "kilometry" akt

Kraków

Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej powstała, aby wyjaśnić bulwersujące opinię publiczną zdarzenia z udziałem duchowieństwa tej diecezji. Powołał ją 26 października 2024 roku biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

CzęstochowaKościół w PolsceKościół katolickiKościół hierarchowiePedofiliaKomisja ds. pedofilii
