Arcybiskup powołał zespół. Chce ustalić "wszystkich sprawców krzywd"

Pedofilia w diecezji sosnowieckiej. "Nie podejmowano żadnych działań"

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele obchodzony jest Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że jest to "czas szczególnego rozpoznawania prawdy o sobie, przemiany życia i modlitwy oraz zadośćuczynienia".

Chcą ustalić "wszystkich sprawców krzywd"

W tym kontekście hierarcha ogłosił powołanie w Archidiecezji Częstochowskiej Niezależnego Zespołu Prawno-Historycznego. Jak poinformował, celem tego zespołu ma być "wyjaśnienie wszelkich spraw związanych z osobami pokrzywdzonymi w Kościele Częstochowskim od roku 1945 do chwili obecnej oraz wypracowanie sposobów naprawienia krzywd i zadośćuczynienie wobec wyrządzonego zła".

Jak zaznaczył abp Depo, zespół ma zająć się w szczególności ustaleniem "wszystkich sprawców krzywd spośród duchownych, osób konsekrowanych oraz świeckich posługujących w Kościele", "sprawdzenie zachowania i poprawności przeprowadzenia procedur kościelnych i państwowych", a także "wypracowanie sposobów i modeli naprawy oraz zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonych, w tym zwłaszcza pomocy materialnej, duchowej i psychologicznej".

Skład zespołu ma zostać podany do publicznej wiadomości po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w marcu. Metropolita częstochowski zapewnił, że w skład tego gremium wejdą "specjaliści i praktycy prawa kanonicznego oraz prawa świeckiego, psychologii klinicznej, terapii uzależnień, a także historii i archiwistyki".

"Szczegółowy zakres i kryteria prac Zespołu będą ściśle powiązane z działalnością organów Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialnych za badanie wykorzystania nieletnich w Kościele" - oświadczył arcybiskup.

Komunikat został zakończony z apelem, by "wszelkie sprawy dotyczące krzywd względem osób nieletnich i dorosłych, wchodzące w zakres działania Zespołu", zgłaszać pod podany na stronie archidiecezji adres mailowy: biurowyjasnienie@gmail.com.

Mimo kontekstu, w jakim komunikat został osadzony - a jest nim Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym - w komunikacie nie zawarto żadnego odniesienia do tego rodzaju przestępstw.

Nie pierwszy taki zespół

12 lutego pierwsze wnioski ze swoich prac przedstawiła Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. Jej przedstawiciele informowali wówczas, że zidentyfikowali 29 osób podejrzanych o wykorzystanie seksualne dzieci w diecezji sosnowieckiej. Skrzywdzonych zostało co najmniej 50 dzieci.

Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej powstała, aby wyjaśnić bulwersujące opinię publiczną zdarzenia z udziałem duchowieństwa tej diecezji. Powołał ją 26 października 2024 roku biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok