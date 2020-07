Zostawił na brzegu telefon i ubrania. Szukają go drugi dzień

87-latek był częstym bywalcem zalewu Michalina w Częstochowie (woj. śląskie). To głęboki na kilka metrów zbiornik o stromych brzegach, powstały wskutek wydobycia gliny dla cegielni. Gdy robotnicy przypadkiem natrafili na źródło, wypełnił się wodą tak szybko, że nie zdążyli zabrać koparek. Stoją na dnie do dziś.

Nie jest to strzeżone kąpielisko.

W środę około 7 rano rodzina 87-latka zgłosiła jego zaginięcie. - Wyszedł około południa we wtorek i nie wrócił na noc - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Poszukiwania nad zalewem

Policja od razu skierowała poszukiwania nad Michalinę. - Na brzegu zbiornika, w miejscu gdzie schodzi się do wody, znaleziono torbę z jego rzeczami osobistymi, ubraniami, telefonem, dokumentem podpisanym nazwiskiem 87-latka - mówi policjantka.

Również ludzie, którzy wypoczywali nad zbiornikiem, potwierdzili policji, że widzieli starszego mężczyznę, pasującego do opisu rodziny. Widzieli, że wchodził do wody i dobrze pływał, ale nikt nie zauważył, by coś mu się stało..