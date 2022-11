Pasażer zmarł w autobusie, śledczy znają już przyczynę

czytaj dalej

Polacy na początku nie wiedzieli, że już mamy wolną Polskę - powiedział historyk i dziennikarz tvn24.pl Mariusz Nowik, autor podcastu "W starym newsie" w TVN24 GO, który w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawił, jak to wydarzenie opisywała ówczesna prasa. Zaznaczył, że istotnym źródłem informacji były ogłoszenia na murach i ulotki. Jedna z nich określiła zaborcę Polski, Austrię, jako "wiedźmę". - To pokazywało, jakie emocje w narodzie kotłowały się przez lata - skomentował gość TVN24.