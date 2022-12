Areszt dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił taksówkarza wsiadającego do auta

Sąd w Częstochowie (Śląskie) aresztował na trzy miesiące 33-latka, który śmiertelnie potrącił 66-letniego taksówkarza, porzucił swój samochód i uciekł pieszo. Po zatrzymaniu okazało się, że miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Prokuratura przedstawiła podejrzanemu dwa zarzuty. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (26 grudnia) po godzinie 17 na ulicy Bohaterów Katynia w Częstochowie. Nietrzeźwy 33-latek kierując peugeotem - jak informowała policja - potrącił wsiadającego do forda od strony kierowcy 66-letniego mężczyznę. Ten ostatni na chwilę miał zatrzymać samochód i z niego wysiąść. Do zdarzenia miało dojść, gdy kierowca z powrotem chciał wsiąść za kierownicę. Mężczyzna zmarł na miejscu.