Zaatakował dwoma nożami, usłyszał zarzut. "Podejrzewał, że mężczyzna dosypuje mu truciznę do jedzenia"

Prokuratura Rejonowa Północ w Częstochowie przedstawiła w czwartek 27-letniemu obywatelowi Ukrainy zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób. Do zdarzenia doszło w środę w zakładzie mięsnym w tym mieście, gdzie podejrzany pracuje od dwóch lat.

Podszedł do pracownika z dwoma nożami

- Mężczyzna przyznał się do tych czynów - mówi Wróblewski. - Do pierwszego z poszkodowanych podszedł w czasie pracy z dwoma nożami i ugodził w plecy. Potem sytuacja była bardzo dynamiczna. Drugi z poszkodowanych próbował odciągnąć sprawcę i wtedy został raniony. Trzeciego sprawca ranił, gdy przechodził przez halę i tamten próbował go zatrzymać.