Czesi ustalili, gdzie w Odrze giną ryby. 1360 kilogramów martwych zwierząt wyłowiono z rzeki

Martwe ryby w Odrze

Rozłożona siatka, pobrane próbki

"Niezwłocznie, od ok. godz. 11.30 przystąpiliśmy do usuwania śniętych ryb. Później rozłożyliśmy siatkę denną na wysokości miejscowości Chałupki. Do naszych działań dołączyła Straż Pożarna, która rozłożyła barierę powierzchniową. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ok. godz. 12.00 rozpoczął pobieranie próbek wody z rzeki Odry po polskiej stronie" — powiedział cytowany Krzysztof Woś, dodając, że poproszono stronę czeską o podobną aktywność.