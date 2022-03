Czerwionka-Leszczyny. Samochód kradziony, kierowca pijany i przez sąd pozbawiony prawa jazdy. Spowodował wypadek, trzy osoby ranne

czytaj dalej

Osiem osobnych historii miłosnych. Szesnaścioro zakochanych, których ostatnie chwile życia wyglądały prawie tak samo. Przez jednego mężczyznę – "Potwora z Florencji". Młodzi ginęli w miłosnym uścisku, półnadzy, zaatakowani znienacka i uśmiercani przez pocisk z beretty kalibru 22. Nazwisko sprawcy szesnastu morderstw, jakie miały miejsce w Toskanii w latach 1968-1985, do dziś pozostaje nieznane. Prawnicy krewnych trzech ofiar właśnie złożyli we florenckiej prokuraturze wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zagubiony pistolet, zapomniana teczka z danymi podejrzanego i DNA z koperty, do której ktoś wsadził odcięty fragment piersi Francuzki – to trzy wątki, którymi sugerują zająć się w pierwszej kolejności.