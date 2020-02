Gdy gasili jedną kamienicę, w płomieniach stanęła druga. Obie zostały podpalone. Areszt dla podejrzanego

Pożar wybuchł we wtorek wieczorem. Dach zabytkowej kamienicy stał w płomieniach. Gdy strażacy próbowali go ugasić, kilkaset metrów dalej zaczęła płonąć kolejna kamienica. Tej samej nocy zatrzymali podejrzanego, który przyznał się do podpaleń i został aresztowany.