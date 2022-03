Metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki: wojna niesie traumę, która pozostanie na długo w sercach, pamięci, psychice ludzi

Konferencja prasowa odbyła się w sobotę w Czeladzi (Śląskie). Jak mówił metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, nikt nie spodziewał się, że w XXI wieku ponownie wydarzy się tragedia wojny. - Widzimy, że ta wojna jest niepotrzebna, niesłuszna. Każdy miał miejsce do życia, każdy miał swój dom, nikomu nie brakowało żywności. A jednak wybuchła ta wojna, która odbiera człowiekowi prawo do niezależności, do wolności, odbiera terytorium, odbiera życie. Zabiera radość i nadzieję na spokój, który powinien towarzyszyć każdemu człowiekowi - zaznaczył hierarcha.