Czeladź. Policja wydała Czarny Alert Drogowy. 18-latek zginął potrącony przez ciężarówkę Źródło: Śląska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj około godziny 12.40 w Czeladzi przy ulicy Wiejskiej.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni kierujący pojazdem ciężarowym scania wyjeżdżał z drogi podporządkowanej w kierunku Będzina. Podczas wyjazdu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 18-letniemu kierującemu motocyklem marki Derbi" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa Źródło: KPP Będzin

Wydają alert, gdy ktoś ginie na drodze

18-latek zginął na miejscu. Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Wydali też czarny alert drogowy. To nowa inicjatywa, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wyszedł z nią w czerwcu zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach wraz z wydziałem ruchu drogowego KWP.

Alert wydawany jest za każdym razem, gdy na śląskich drogach dochodzi do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wygląda to tak, że do komunikatu na stronie policji dołączany jest film, na którym insp. Stelmach mówi: "Uwaga, uwaga! Na drogach województwa śląskiego właśnie zginął człowiek. Apeluję: zmniejsz prędkość, zachowaj ostrożność. Pamiętaj – masz tylko jedno życie".

Alert ma na celu wstrząsnąć słuchaczem, zwrócić uwagę na konsekwencje lekkomyślnej jazdy i wpłynąć na zachowania kierowców.

Zginął 18-latek Źródło: KPP Będzin

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym ➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 4️⃣ wypadków... Posted by Polska Policja on Tuesday, July 1, 2025 Rozwiń