Zderzyli się dwaj motocykliści. Nie żyje 22-latek

Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku z udziałem dwóch motocykli doszło na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach.

"22-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego, kierujący jednym z motocykli poniósł śmierć na miejscu. Jezdnia w kierunku Bielska-Białej jest nieprzejezdna" - informuje śląska policja.

Tragiczny wypadek na DK1 Źródło: Sylwester Gorząd Waszym Okiem Radio Bielsko

Na miejscu pracują służby, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora z prokuratury w Bielsko-Białej.

Nie żyje motocyklista Źródło: Sylwester Gorząd Waszym Okiem Radio Bielsko

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok