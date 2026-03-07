Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Zderzyli się dwaj motocykliści. Nie żyje 22-latek

Tragiczny wypadek na DK1
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
Źródło: Google Earth
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie). Zderzyły się dwa motocykle, zginął 22-latek kierujący jednym z nich. Trasa w stronę Bielska‑Białej jest całkowicie zamknięta.

Do tragicznego wypadku z udziałem dwóch motocykli doszło na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach.

"22-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego, kierujący jednym z motocykli poniósł śmierć na miejscu. Jezdnia w kierunku Bielska-Białej jest nieprzejezdna" - informuje śląska policja.

Tragiczny wypadek na DK1
Tragiczny wypadek na DK1
Źródło: Sylwester Gorząd Waszym Okiem Radio Bielsko

Na miejscu pracują służby, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora z prokuratury w Bielsko-Białej.

Nie żyje motocyklista
Nie żyje motocyklista
Źródło: Sylwester Gorząd Waszym Okiem Radio Bielsko

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sylwester Gorząd Waszym Okiem Radio Bielsko

Udostępnij:
Tagi:
DK1województwo śląskieWypadek
Czytaj także:
imageTitle
Pogaczar z rekordowym zwycięstwem w Strade Bianche
EUROSPORT
41 min
pap_20260226_11D
Jak Łukaszenka zarabia na Polsce. Kulisy systemu przemytu na granicy
Superwizjer. Podcast
Kacper Tomasiak
Dobry skok Tomasiaka w konkursie
RELACJA
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Czteroletnie dziecko spadło z trzeciego piętra
Katowice
Magdalena Majtyka nie żyje
Auto aktorki znaleziono rano, poszukiwania ruszyły po południu. Policja wyjaśnia
Wrocław
Premier Donald Tusk
Tusk komentuje wybór Czarnka. "Gra o wszystko"
Najnowsze
Przemysław Czarnek
"To dobra wiadomość dla Donalda Tuska"
Polska
imageTitle
Wielka niespodzianka w kwalifikacjach
EUROSPORT
Tragiczne skutki powodzi w Nairobi
Rośnie bilans ofiar powodzi w stolicy. "Widziałem, jak niesie go woda"
METEO
HMS Prince of Wales
Lotniskowiec HMS Prince of Wales postawiony w stan podwyższonej gotowości
RELACJA
Przebiśniegi, przedwiośnie, wiosna
Ciepło nas nie opuści, ale tego dnia mają wrócić opady
METEO
Przemysław Czarnek
Czarnek: nie mamy tu OZE, sr-OZE. Mamy nasz węgiel!
BIZNES
Przemysław Czarnek
To on będzie kandydatem PiS na premiera. Zwrócił się do Tuska: pusty łbie
Polska
Pożar obiektu wypoczynkowego w Trójcy
Spłonęła willa w dawnym rządowym ośrodku
Rzeszów
rowery salon shutterstock_1493447537
Czekają na wiosnę. "Kiedy nie ma warunków, drzwi sklepów się nie otwierają"
Łukasz Figielski
imageTitle
Młodzi polscy skoczkowie bez medalu w konkursie drużynowym
EUROSPORT
Saad bin Sherida al-Kaabi
Pesymistyczne prognozy Kataru: ogromna podwyżka i wielkie hamowanie rynków
BIZNES
Wyjątkowa linia K na Dzień Kobiet
Zabytkowy tramwaj na Dzień Kobiet. Na ulice wyjedzie linia K
WARSZAWA
Nagranie tornada w Three Rivers w stanie Michigan
"Wszystko fruwało i uderzało w szyby. Zaczęło robić się strasznie"
METEO
W gospodarstwie padło 40 sztuk bydła
W gospodarstwie padło 40 sztuk bydła. Weterynarze wskazują na zaniedbania
Olsztyn
imageTitle
Niesamowita końcówka Strade Bianche. Niewiadoma-Phinney pokazała moc
EUROSPORT
Kamienica przy ulicy Chrobrego 8
Grzyb pożera kamienicę. Miejsce: Warszawa, czas: XXI wiek
Katarzyna Kędra
imageTitle
110. zwycięstwo Klaebo w Pucharze Świata
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 84‑letnia kobieta
Katowice
11-latek uhonorowany
Zobaczył leżącego seniora, jako pierwszy rzucił się na pomoc. Ma 11 lat
Katowice
Mężczyźni, którzy korzystali z dronów w strefie zakazu lotów usłyszeli zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Latali dronami w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
Andrzej Domański
Ropa i gaz coraz droższe. Minister: widzimy możliwe konsekwencje
BIZNES
imageTitle
Wypadek Polaków na torze. Bolesny finał w Altenbergu
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
"Terminy są nieprawdopodobnie napięte". Sikorski o podpisie prezydenta
Polska
imageTitle
Val di Fassa szczęśliwa dla Włoszki. Znów wygrała o 0,01 sekundy
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica