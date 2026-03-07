Zderzyli się dwaj motocykliści. Nie żyje 22-latek

Do tragicznego wypadku z udziałem dwóch motocykli doszło na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach.
"22-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego, kierujący jednym z motocykli poniósł śmierć na miejscu. Jezdnia w kierunku Bielska-Białej jest nieprzejezdna" - informuje śląska policja.
Na miejscu pracują służby, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora z prokuratury w Bielsko-Białej.
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Sylwester Gorząd Waszym Okiem Radio Bielsko