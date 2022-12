Ścigany od trzech lat 33 listami gończymi. 34-latek trafił do więzienia

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński przyznał że "jest pewne napięcie" między premierem Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. Lider Solidarnej Polski powiedział, że na skutek podjętych przez premiera działań pozycja Polski w Unii uległa "zasadniczemu osłabieniu". - Mówić o tym, że my oddaliśmy do Brukseli więcej władzy niż poprzednie ekipy, czy ktokolwiek wcześniej, to jest kompletne nieporozumienie. Jak pan minister sprawiedliwości chce, to mu to bardzo dokładnie wytłumaczę - zareagował szef rządu. Do słów Ziobry odniósł się też Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej. Mówił, że pamięta, jak politycy obecnej Solidarnej Polski atakowali Lecha Kaczyńskiego, więc ich linia "miękkiego polexitu nie jest niczym nowym".