Wdarli się do domu, pobili właściciela i uciekli z gotówką. Pięć osób oskarżonych

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom podejrzanym o napad na właściciela domu jednorodzinnego. Bili go łomem i młotkiem, uciekli ze zrabowaną gotówką.

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2024 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Przed bramę prywatnej posesji podjechał samochód dostawczy, z którego wysiadło kilka zamaskowanych osób. Pod pretekstem dostarczenia przesyłki, weszli do domu. Przy użyciu młotka i łomu dotkliwe pobili właściciela, a następnie okradli dom i odjechali w kierunku granicy z Czechami.

Mężczyzna trafił do szpitala, doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zarzuty i areszt

Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom. Są to Polacy i Ukraińcy w wieku od 20 do 45 lat. Czterech z nich usłyszał zarzut udziału w rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Piątej osobie zarzuca się podżeganie i pomocnictwo w przestępstwie.

Wobec wszystkich zastosowano tymczasowy areszt.

Prokurator Aleksandra Duda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Katowicach przekazała, że ze śledztwa wyłączono materiały dotyczące dwóch obywateli gruzińskich. - U nich wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów obejmujące usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem, oraz jednego obywatela polskiego, podejrzanego o podżeganie i pomocnictwo do kwalifikowanego rozboju i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Cała trójka jest poszukiwana - dodała.

Za zarzucane czyny pięciu oskarżonym grozi od trzech do 20 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Komendę Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

