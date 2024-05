Nocny pożar wysypiska w pobliżu rafinerii. Straż wie, jak do niego doszło

Pożar na wysypisku śmieci w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Prusa wybuchł w środę tuż przed godziną 23. Zauważyli go pracownicy składowiska. - Sami ugasili ogień, ale nie zrobili tego w sposób odpowiedni i jakieś źródło znowu się pojawiło - mówi Sławomir Kocur, rzecznik policji w Bielsku-Białej.

40 ton śmieci w ogniu

Samozapłon?

Wysypisko przy Prusa to tzw. PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, są tam także odpady wielkogabarytowe. Paliły się śmieci na powierzchni około 100 metrów kwadratowych, w tym plastik. Spaleniem zagrożona była maszyna do rozdrabniania odpadów, budynek biurowy i sąsiednie hale. Strażacy w pierwszej kolejności nie dopuścili, by ogień się rozprzestrzenił, potem gasili palące się śmieci, na koniec wywieźli je w inne miejsce, przegrzebywali, przelewali wodą.