Nie zakrył ust i nosa. Usłyszał pouczenie i dostał maseczkę. Nie założył jej, sprawa trafi do sądu

Mieszkaniec Czechowic-Dziedzic (Śląsk) wyszedł z domu bez zakrycia ust i nosa. Został przyłapany przez policjantów i to dwa razy tego samego dnia. Najpierw dali upomnienie i maseczkę, za drugim razem skierowali do sądu wniosek o ukaranie i powiadomili sanepid.

Funkcjonariusze patrolujący Czechowice-Dziedzice zauważyli 41-latka, który mimo obowiązujących od czwartku przepisów nie zakrywał niczym ust ani nosa. - Mundurowi pouczyli go za wykroczenie oraz przekazali maseczkę, aby mógł zachowywać się zgodnie z prawem – informuje Aleksandra Nowara, rzeczniczka prasowa śląskiej policji.

Będzie kara

- Okazało się, że wyszedł z domu, aby dokupić alkohol, choć był już pod jego silnym wpływem – mówi Nowara. Czechowiczanin miał pecha: znów zauważył go patrol i tym razem nie skończyło się na upomnieniu. - Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 41-latka i powiadomili sanepid – informuje rzeczniczka. A 41-latek trafił do izby wytrzeźwień.