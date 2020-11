Okradli muzyków grających da niewidomych. "Była rozpacz, ale i gniew"

Do kradzieży doszło w miniony weekend w Domu Chemika przy ulicy Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie). - Sprawcy włamali się do pomieszczeń, skradli nagrzewnicę. Uszkodzili również instalację grzewczą i zabrali warty kilkanaście tysięcy złotych sprzęt muzyczny na szkodę jednego z zespołów muzycznych, który tam miał swoją siedzibę - powiedział asp. szt. Roman Szybiak z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

- To była totalna rozpacz, smutek, ale też po części gniew na to, jak można było coś takiego zrobić. Nigdy bym się nie spodziewał, że dojdzie do takiej sytuacji. Słyszy się, że kogoś gdzieś okradziono, ale nie bierze się pod uwagę, że i nas to może spotkać - mówi TVN24 muzyk Marek Cieślar.