Jak informuje rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach brygadier Aneta Gołębiowska w niedzielę w jednym z budynków w Czechowicach-Dziedzicach zmarła około 60-letnia kobieta.

Znaleziono ją nieprzytomną w wannie. Strażacy prowadzili resuscytację do czasu przyjazdu karetki pogotowia, jednak nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych.

Niesprawny piecyk gazowy

- Wykonane przez strażaków pomiary wykazały wysokie stężenie tlenku węgla w łazience. Prawdopodobnie przyczyną emisji czadu był niesprawny piecyk gazowy - dodaje Gołębiowska.

To już szósta śmiertelna ofiara czadu w województwie śląskim od początku sezonu grzewczego.

Objawy to ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych. Strażacy nieustannie apelują o montowanie w budynkach czujników czadu. Jak podkreślają, nieraz ratują one życie lub zdrowie.

