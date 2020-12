Widywali tak załadowany samochód od kilku tygodni, w końcu zainteresowali się nim policjanci

Fiat seicento z ogromnym ładunkiem na dachu widywany był w Czechowicach-Dziedzicach, okolicznych miejscowościach i w dalszych rejonach co najmniej od pięciu tygodni.

Oraz innych miejscowościach między Czechowicami a Cieszynem. Internauci, obserwując kierowcę na ulicach i w mediach społecznościowych zgadywali, co może być w bagażu.

- Trzy razy był dzisiaj na budowie w Czechowicach i taki załadowany wyjeżdżał i co kurs to coraz więcej miał - zauważył Jakub na lokalnym profilu facebookowym.

Basia: Widziałam, jak to ładował na tę drabinę, ale nie sądziłam, że odważy się z tym wyjechać.

Adam N.: Dawno temu pracując w hurtowni budowlanej przekonałem się co można przewieźć "Malczakiem", a resory na równo z ramą w żuku to była norma.

Małgorzata: Ja pamiętam, jak jeździło się fiatem 126p nad morze z namiotami, materacami, śpiworami i poduchami na dachu. Było śmiesznie i ciasno - właśnie takie mam wspomnienie, patrząc na to zdjęcie.

Zabierał styropian z budów

Po sprawdzeniu bagażu okazało się, że w środku jest styropian. - Kierowca tłumaczył, że zabierał go z budów, dostawał za darmo i wykorzystywał do celów gospodarczych - wyjaśnia Szybiak. - To bardzo lekki ładunek, ale załadowany był w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym - dodaje.