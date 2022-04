Przewrócili fortepian na rynku w Cieszynie, ich koleżanka się przyglądała. Nagranie

Według komunikatu straży, około godziny 1.20 w nocy z soboty na niedzielę operator monitoringu miejskiego zauważył trzy osoby, które podeszły do fortepianu. "Dwie z nich podniosły instrument, po czym wywróciły go do góry nogami" - opisują funkcjonariusze. Widzimy to na udostępnionym przez straż nagraniu - zniszczenie instrumentu zabrało wandalom chwilę, jeden z nich zrobił to z papierosem w ustach.