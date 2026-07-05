Cieszyn Wóz strażacki stoczył się ze skarpy i przebił płot. Kierował nim radny i szef OSP Oprac. Mateusz Czajka |

Zabytkowy wóz strażacki OSP Cieszyn-Mnisztwo miał awarię Źródło wideo: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia Źródło zdj. gł.: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia

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W niedzielę 28 czerwca w Cieszynie stoczył się zabytkowy wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Mnisztwo. Sporej wielkości pojazd zjechał ze skarpy i przebił płot pobliskiej działki. Wóz miał przejechać kilkaset metrów.

Cieszyńska policja przekazała portalowi row.info.pl, że w wozie doszło do awarii układu hamulcowego w czasie zawracania na podjeździe remizy. Wtedy samochód zaczął się staczać. Zdjęcia ze zdarzenia pokazują, że było to niebezpieczne - nieopodal wozu stał rozłożony leżak, na którym miała odpoczywać kobieta.

Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia

Na forach internetowych zaczęły krążyć informacje, że za kierownicą wozu miał siedzieć jeden z radnych i zarazem prezes OSP Paweł Czycharowski.

Radny był nietrzeźwy?

Policja zbadała trzeźwość strażaka, który kierował samochodem. Wyniki badania są niejednoznaczne. Jak przekazał "Dziennikowi Zachodniemu" podkom. Krzysztof Pawlik oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, pierwsze badanie kierowcy wozu strażackiego pokazało 0,11 mg alkoholu w wydychanym powietrzu - czyli wskazywało na stan po użyciu alkoholu. Drugie badanie pokazało jednak, że zawartość alkoholu mieściła się w ustawowej normie i kierowca był trzeźwy (0,08 mg).

Zabytkowa Skoda miała przejechać kilkaset metrów Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia Zabytkowy wóz OSP miał awarię układu hamulcowego Źródło zdjęcia: Zdjęcia córki uczestniczki zdarzenia

Policjant wskazał, że prowadził go 49-latek - co jest zgodne z aktualnym wiekiem radnego, który od 2021 roku jest prezesem jednostki.

Policja przygotuje wniosek o ukaranie, jednak decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Jak podaje row.info.pl, kierowcy wozu strażackiego zatrzymano także prawo jazdy.

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Radny: to ja kierowałem pojazdem

Niemal tydzień po zdarzeniu - 4 lipca - na facebookoowym profilu OSP Cieszyn-Mnisztwo pojawiło się oświadczenie podpisane przez prezesa jednostki Pawła Czycharowskiego. Radny napisał w nim jednoznacznie: "To ja kierowałem pojazdem". Wspomniał także, że do awarii układu hamulcowego doszło w trakcie przestawiania wozu. Zaznaczył, że sytuacja "nie powinna mieć miejsca" i nie będzie jej komentować do zakończenia postepowania przez policję.

"Nie zamierzam szukać usprawiedliwień ani umniejszać znaczenia tego zdarzenia. Uszanuję wynik prowadzonego postępowania i podporządkuję się jego rozstrzygnięciom. Przepraszam wszystkich mieszkańców, druhny i druhów OSP oraz osoby, które poczuły się tą sytuacją zawiedzione lub zaniepokojone. Zaufanie buduje się latami, a stracić je można bardzo szybko. Dołożę wszelkich starań, aby swoją dalszą postawą i pracą na rzecz lokalnej społeczności to zaufanie odbudować - czytamy."

Źródło: Google Maps

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