Rowerzysta uderzył w ścianę budynku, zginął na miejscu

Apelujemy do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.