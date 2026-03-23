Mieli zabić seniorkę dla 180 złotych. Jest akt oskarżenia

Cieszyn. Małżeństwo odpowie za zabójstwo seniorki Źródło: KPP Cieszyn

Małżonkowie Sonia i Marek T. odpowiedzą za brutalne zabójstwo 83-letniej Marii B., do którego doszło 1 października w Cieszynie. Akt oskarżenia trafił w piątek do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - poinformowała w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moś-Brachowska.

- Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - powiedziała. Jak dodała, Marek T. jest recydywistą. Był już wielokrotnie karany za przestępstwo przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu.

Znaleziona dwa dni po zabójstwie

Zwłoki zamordowanej kobiety odkryto 3 października 2025 roku. Wówczas zaniepokojona brakiem kontaktu z 83-letnią znajomą kobieta powiadomiła o tym fakcie jej brata. Wspólnie udali się do mieszkania seniorki. Nikt im jednak nie otworzył. 72-latek poinformował o sytuacji dzielnicowych.

Policjanci, którzy weszli do mieszkania znaleźli w środku ciało 83-latki. - Już pierwsze ustalenia ze wstępnych oględzin wskazywały, że mogła ona paść ofiarą przestępstwa na tle rabunkowym - relacjonował podkomisarz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy cieszyńskiej policji.

Kobieta została uduszona. Śledczy ustalili, że do zabójstwa doszło dwa dni przed otwarciem mieszkania. 6 października zatrzymano podejrzanych o to przestępstwo 37-letnią Sonię T. i 49-letniego Marka T. Oboje nie mieli stałego miejsca pobytu. Po zbrodni małżeństwo próbowało się ukrywać. Zatrzymano ich w Górkach Wielkich.

Maria B. osobiście znała oskarżonego. W przeszłości mu pomogła, gdy był bezdomny.

Marek T. to multirecydywista

- Zabezpieczony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów zabójstwa kwalifikowanego w związku z rozbojem. Nadzorujący sprawę prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec podejrzanych - podawał Pawlik.

Sąd przychylił się do tego wniosku. Marek T. działał w warunkach multirecydywy - był już wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu. Jego partnerka nie miała przeszłości kryminalnej.

