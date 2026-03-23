Katowice

Mieli zabić seniorkę dla 180 złotych. Jest akt oskarżenia

Zatrzymano małżeństwo
Cieszyn. Małżeństwo odpowie za zabójstwo seniorki
Źródło: KPP Cieszyn
Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w sprawie małżeństwa, które miało brutalnie zabić 83-latkę i ukradło jej 180 złotych. Wcześniej starsza kobieta miała pomagać mężczyźnie, gdy ten był bezdomny.

Małżonkowie Sonia i Marek T. odpowiedzą za brutalne zabójstwo 83-letniej Marii B., do którego doszło 1 października w Cieszynie. Akt oskarżenia trafił w piątek do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - poinformowała w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moś-Brachowska.

- Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - powiedziała. Jak dodała, Marek T. jest recydywistą. Był już wielokrotnie karany za przestępstwo przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu.

Znaleziona dwa dni po zabójstwie

Zwłoki zamordowanej kobiety odkryto 3 października 2025 roku. Wówczas zaniepokojona brakiem kontaktu z 83-letnią znajomą kobieta powiadomiła o tym fakcie jej brata. Wspólnie udali się do mieszkania seniorki. Nikt im jednak nie otworzył. 72-latek poinformował o sytuacji dzielnicowych. 

Policjanci, którzy weszli do mieszkania znaleźli w środku ciało 83-latki. - Już pierwsze ustalenia ze wstępnych oględzin wskazywały, że mogła ona paść ofiarą przestępstwa na tle rabunkowym - relacjonował podkomisarz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy cieszyńskiej policji.

Kobieta została uduszona. Śledczy ustalili, że do zabójstwa doszło dwa dni przed otwarciem mieszkania. 6 października zatrzymano podejrzanych o to przestępstwo 37-letnią Sonię T. i 49-letniego Marka T. Oboje nie mieli stałego miejsca pobytu. Po zbrodni małżeństwo próbowało się ukrywać. Zatrzymano ich w Górkach Wielkich.

Maria B. osobiście znała oskarżonego. W przeszłości mu pomogła, gdy był bezdomny.

Marek T. to multirecydywista

- Zabezpieczony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów zabójstwa kwalifikowanego w związku z rozbojem. Nadzorujący sprawę prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec podejrzanych - podawał Pawlik.

Sąd przychylił się do tego wniosku. Marek T. działał w warunkach multirecydywy - był już wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu. Jego partnerka nie miała przeszłości kryminalnej.

pc

pc
Autorka/Autor: Filip Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Cieszyn

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica