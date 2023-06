Kosiarka odcięła chłopcu cztery palce. Śmigłowiec ratowniczy lądował na rondzie

Tata usłyszał krzyk, zobaczył w ogrodzie rannego syna obok odpalonej kosiarki. Wziął go do szpitala, ale karetka wyjechała im na przeciw, a potem na rondzie wylądował helikopter medyczny. 11-letni chłopiec miał odcięte cztery palce u dłoni, oprócz kciuka. Spod Cieszyna trafił do szpitala w Katowicach, a stamtąd do Otwocka.