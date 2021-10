Dzieci po izolacji więcej chorują, a na szpitalnym oddziale pediatrycznym w Cieszynie brakuje lekarzy. Apel o wsparcie do poradni

To odzew na apel szpitala i cieszyńskiego starostwa powiatowego. Chodzi o to, by każda placówka POZ w powiecie wydelegowała jednego lekarza na jeden w miesiącu dyżur na cieszyńskim oddziale dla dzieci. Prośba skierowana jest do lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów. Szpital cierpi na braki kadrowe i nad oddziałem pediatrycznym zawisła groźba zamknięcia. Już raz - w sierpniu tego roku - właśnie z tego powodu oddział nie przyjmował pacjentów przez trzy tygodnie.