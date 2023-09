Miasto czeka na pieniądze z KPO. "Dla samorządów to jest ogromna tragedia"

Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 roku. Dwa tygodnie później przez Radę Europy. Jednak do tej pory do Polski nie trafiły żadne pieniądze z powodu zastrzeżeń do sposobu realizowania tak zwanych kamieni milowych dotyczących między innymi praworządności. Dla wielu samorządów w Polsce to fatalna wiadomość. Jak mówią ich przedstawiciele, bez KPO nie da się wykonać wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji.

32 gotowe projekty, bez pieniędzy KPO będzie ciężko o realizacje

Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz na antenie TVN24, mówiła, że miasto ma 32 gotowe projekty, ale bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, będzie ciężko o ich realizację. - Mamy rzeczy, które priorytetowo chcielibyśmy potraktować, gdyby te pieniądze do miasta trafiły - tak jak oczyszczalnia ścieków, czy sala gimnastyczna przy jednej z naszych szkół podstawowych. Nie ma KPO i musimy sobie jakoś dać radę z tym, co mamy - podkreślił Staszkiewicz. I dodała: - Cały czas mamy nadzieję, że te pieniądze z KPO do nas trafią, czy to będzie po wyborach, nie wiem. Ale mam nadzieję, że coś się zmieni, bo ta rezygnacja z takich ogromnych środków dla każdego z naszych samorządów to jest ogromna tragedia.