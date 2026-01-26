Z prędkością 320 kilometrów na godzinę po autostradzie. Auto zabezpieczyli śledczy

Żurek: z ubolewaniem przyjąłem decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy uderzającej w piratów drogowych (wideo ilustracyjne) Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło 23 stycznia na autostradzie A4 koło Chorzowa. Na portalu X opublikowano post z filmikiem, na którym widać pasażera nagrywającego co dzieje się w samochodzie i na drodze. W pojeździe słychać muzykę i w pewnym momencie nagrywający pokazuje licznik samochodu, na którym widać prędkość 320 kilometrów na godzinę.

Policjanci ustalili i dotarli do właściciela pojazdu

Po dwóch dniach od zdarzenia policjanci z Chorzowa poinformowali, że ustalili i dotarli do właściciela BMW. "Ustalili i dotarli do właściciela pojazdu oraz pasażera rejestrującego przejazd z rażąco dużą prędkością. Na opublikowanym w internecie nagraniu prędkościomierz wskazywał ponad 300 km/h, a na udostępnionym filmie widniał napis sugerujący, że pojazd poruszał się z prędkością aż 320 km/h. Policja, pod nadzorem prokuratury, realizuje dalsze czynności procesowe, których celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tego zajścia oraz jednoznaczne ustalenie osoby kierującej pojazdem" - przekazała w komunikacie policja w Chorzowie.

Na liczniku BMW widać prędkość ponad 300 km/h Źródło: KMP w Chorzowie

Pasażer żali się, że zabezpieczono BMW

Pasażer BMW, który nagrywał niebezpieczną jazdę, udostępnił w sieci kolejny filmik, na którym żali, że pojazd został zabezpieczony przez śledczych. - Po rozmowie z adwokatem dochodzimy do wniosku (…), że jest to sprawa bardzo na wyrost. I medialnie zostało tutaj podjętych dużo kroków nieadekwatnych do sytuacji - mówi na nagraniu młody mężczyzna. Dodał, że nie było takiej sytuacji, żeby komuś zabierać samochód w takim przypadku. - Możecie sobie sami zinterpretować, o co może chodzić. Także, prawo funkcjonuje sobie, jak chce, a nie kieruje się sprawiedliwością - można usłyszeć na nagraniu.

Prokuratorskie śledztwo

O zdarzenie pytamy w chorzowskiej prokuraturze. - Samochód nie jest skonfiskowany, tylko zabezpieczony w związku z tym, że będą robione jego oględziny przez biegłego na potrzeby postępowania karnego - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl szefowa Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, prokurator Sabina Kuśmierska. I dodała: - Wszczęte zostanie śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

