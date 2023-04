Miała ukraść auto, później chciała zmylić policjantów. "W prymitywny sposób wykonano przeróbkę"

Policjanci z Chorzowa (woj. śląskie) ruszyli na poszukiwania skradzionego samochodu. Namierzyli go w innym mieście, ale auto - choć wyglądało jak to, którego szukali - miało inne tablice rejestracyjne. - W prymitywny sposób wykonano przeróbkę. Zamiast znajdującej się tam oryginalnie litery "S", widniała cyfra "8" - przekazują funkcjonariusze. W sprawie zatrzymano 24-latkę, przy której znaleziono narkotyki. Kobieta była też pod ich wpływem.

Z poniedziałku na wtorek w jednym z hoteli na terenie Chorzowa doszło do kradzieży dokumentów, gotówki i kluczyków do samochodu osobowego. - Sprawczyni odjechała skradzionym samochodem. Straty wyceniono na ponad 87 tysięcy złotych - przekazuje mł. asp. Karol Kolaczek z policji w Chorzowie. I dodaje: - Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Połączyli sprawę z podobną sytuacją, do której doszło w styczniu tego roku i szybko wytypowali podejrzewaną.