20-latka spytała policjanta o straż miejską, po czym zdemolowała poczekalnię komendy. Nagranie

20-latka przyszła do komendy policji w Chorzowie. Pytała o siedzibę straży miejskiej. Odpowiedź musiała ją zdenerwować, bo - jak widać na nagraniu z monitoringu - zaczęła niszczyć poczekalnię. Została zatrzymana, a po wyjściu z komendy sprowadziła na siebie kolejne kłopoty. Teraz grozi jej do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia - jak wynika z informacji zamieszczonych na nagraniu - doszło wieczorem 17 sierpnia. Policja o sprawie powiadomiła w czwartek. Jak czytamy w komunikacie, do chorzowskiej komendy przyszła młoda kobieta. Pytała o siedzibę straży miejskiej. "Gdy usłyszała, że budynki dzieli kilka kilometrów, swoje emocje postanowiła wyładować na stojącym obok doniczkowym kwiatku" - informują mundurowi. Zachowanie kobiety widać na nagraniu. Podeszła do stojącej w kącie pomieszczenia rośliny, chwyciła ją i zrzuciła ze schodów. Następnie kopnęła doniczkę, uderzyła w szybę dyżurki i zaczęła niszczyć leżący obok telefon.