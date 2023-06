Powiedziała policjantom, że celowo podpaliła mieszkanie i żałuje że nikomu nic się nie stało

Sąsiedzi wezwali policję z powodu awantury z 23-letnią kobietą. Na miejscu policjanci zobaczyli dym, wydobywający się z okna kamienicy. Wbiegli do środka. W płonącym mieszkaniu znaleźli butlę z gazem. Groziło wybuchem. Ewakuowali 20 osób, w tym ośmioro dzieci, najmłodsze wynosili na rękach. 23-latka przyznała się do podpalenia.

We wtorek około godziny 22.30 dyżurny policji w Chorzowie skierował patrol z komisariatu pierwszego do kamienicy przy ulicy Armii Krajowej. Młodszy aspirant Wiesław Panek oraz starszy sierżant Daniel Ochmann mieli interweniować wobec awanturującej się 23-letniej kobiety. - Tego dotyczyło zgłoszenie od sąsiadów kobiety - wyjaśnia Karol Kolaczek, rzecznik policji w Chorzowie.

23-latka przyznała się do podpalenia kamienicy

23-latka przyznała się do podpalenia kamienicy śląska policja

Wyprowadzili 20 mieszkańców, najmłodsze dziecko wynieśli na rękach

Po przyjeździe na miejsce Panek i Ochmann zobaczyli gęsty dym, wydobywający się z okna kamienicy. Wbiegli do środka, by sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że ogniem objęte było mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze. Groziło wybuchem, ponieważ w mieszkaniu znajdowała się butla z gazem.