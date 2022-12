Obudził ich czujnik czadu. Nie czuli bólu, mdłości, osłabienia. Rodzice z trójką dzieci trafili do szpitala

We wtorek o godzinie 23.23 Państwowa Straż Pożarna w Chorzowie dostała wezwanie do mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza.

Nie uskarżali się na dolegliwości, typowe dla zatrucia czadem

Mimo to wezwany na miejsce zespół pogotowia ratunkowego po przebadaniu lokatorów zdecydował o przewiezieniu ich do szpitala na dalszą diagnostykę. Wiadomo, że są już z powrotem w domu.

Wdychany przez człowieka czad, wchłaniany jest do krwioobiegu. "Wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć".