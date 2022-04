Miała być gala sportów walki, były plakaty i bilety. "Dowiedzieliśmy się, że walczyć mają dzieciaki"

Na boisku doszło między nimi do spięcia. Wtedy wpadli na pomysł, żeby urządzić "galę sportów walki" w Chorzowie. Założyli grupę w mediach społecznościowych, zrobili plakaty, ustalili ceny biletów, wyznaczyli miejsce i czas. Dzień przed "galą" interweniowała policja. - Dwaj organizatorzy mieli 18 lat, trzeci 17, a uczestnicy od 14 do 16. Normalne dzieciaki. Nie mieli pojęcia, że popełniają przestępstwo, chcieli przenieść na boisko cyberświat - mówi rzecznik chorzowskiej policji.

- W trakcie sprawdzania zgłoszenia dowiedzieliśmy się, że walczyć mają dzieciaki. Policjantom nie chciało się w to wierzyć, ale nie wyglądało to na żart. Te plakaty to była dobra podróbka profesjonalnych witryn internetowych zawodów MMA - dodaje Imiołczyk.

14 uczestników miało 14 - 16 lat, ustawiono siedem walk

W piątek, dzień przed zdarzeniem, policjanci udaremnili walki. Ustalili trzech organizatorów: dwóch w wieku 18 lat, trzeci miał 17 lat. - Uczestnicy mieli od 14 do 16 lat. Zgłosiło się 14, ustawiono siedem walk - mówi rzecznik policji. - To dzieciaki. Normalne, przeciętne, żadni sportowcy. Myśleliśmy, że skrzyknęła się ekipa z osiedla, koledzy. Ale oni mieli przyjechać z ościennych miast.

Sebastian Imiołczyk: - Organizatorzy zostali przesłuchani i niczego się nie wyparli. Opowiedzieli, za co kto był odpowiedzialny w tym biznesie. Każdy miał swoją rolę, jeden prowadził stronę i pijar, drugi dystrybuował bilety. Nie umieli wyjaśnić logicznie, po co to robili. Chcieli przenieść na boisko cyberświat, ale nie mieli pojęcia, że popełniają przestępstwo. .Gdyby zorganizowali biletowane zawody w siatkówkę, też byłoby to nielegalne, ale na tej gali mogło dojść do tragedii. Trzeba znać sztuki walki, wiedzieć, jak się bić, żeby nie doszło do tragedii. A oni nawet nie zapewniali obecności sędziów i lekarza.