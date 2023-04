Chorzów. Na czerwonym świetle wbiegła na jezdnię, uderzyła w jadący samochód. Dostała mandat

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na ulicy Katowickiej w Chorzowie. - Młoda kobieta - pomimo czerwonego światła na sygnalizatorze - postanowiła przedostać się na drugą stronę pięciopasmowej ulicy. Niestety w tracie pokonywania jezdni została potrącona - informuje mł. asp. Karol Kolaczek z policji w Chorzowie.

To, co stało się na drodze, widać na nagraniu opublikowanym - ku przestrodze - przez policję. Piesza przez chwilę stała przy krawędzi jezdni, w końcu wbiegła na ulicę i ruszyła przez kolejne pasy ruchu. Pierwszy był pusty, na drugim do przejścia zbliżał się fiat, na trzecim auta stały przed pasami, a na czwartym kobieta wbiegła w bok jadącego samochodu.