Motocyklista pędził prawie 200 km/h. "Ubrany był w szorty i koszulkę". Nagranie

Chorzowscy policjanci zatrzymali motocyklistę, który rozpędził swój pojazd do prawie 200 kilometrów na godzinę na drodze, na której obowiązuje ograniczenie do 100 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi.

"W trakcie patrolu miasta policjanci z chorzowskiej drogówki zwrócili uwagę na motocyklistę, który poruszał się znacznie szybciej, niż pozwalają ograniczenia. Wynik pomiaru wskazał niespełna 200 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje limit 100 km/h. Dopiero gdy sytuacja na drodze zmusiła motocyklistę do zwolnienia, zauważył i usłyszał radiowóz z policjantami próbującymi zatrzymać go do kontroli" - opisywała chorzowska komenda, która we wtorek zamieściła filmik z wideorejestratora, na którym widać "wyczyn" kierowcy jednośladu.