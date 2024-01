Sześciolatek wpadł w panikę. Jego mama leżała na trawie, pijana do nieprzytomności

czytaj dalej

Izrael zdecydował się wycofać część swoich wojsk ze Strefy Gazy i zwolnić ze służby część powołanych do walki rezerwistów - przekazał agencji Reuters izraelski urzędnik. Ruch ten ma służyć przejściu do bardziej ukierunkowanych operacji przeciwko Hamasowi oraz wspomóc izraelską gospodarkę. Urzędnik wyjaśnił, że wojsko przechodzi teraz do trzeciego etapu. - Zajmie to co najmniej sześć miesięcy i będzie wiązać się z intensywnymi misjami likwidowania terrorystów - przekazał.