Wieczorem zobaczyła w internecie, że jej dwuletni syn chodził boso sam po ulicy

Zdjęcie dziecka w sieci, matka była w sąsiednim mieście

Policja: babcia pijana, ojciec nie interesuje się rodziną

Chłopcy trafili do ośrodka interwencji kryzysowej. Bień mówi, że obaj zostali przebadani przez zespół pogotowia i nic im nie jest. Wszystko wskazuje na to, że kobieta oddała synów pod opiekę swojej matki w dobrej wierze. Ale sprawa już trafiła do sądu rodzinnego i to on teraz będzie decydować o dalszym losie braci.