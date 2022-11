17 dzieci z dwiema nauczycielkami na trasie szybkiego ruchu. Prokuratura wszczęła śledztwo

Chodzi o zdarzenie z 16 listopada. Grupa dzieci z opiekunami szła jezdnią Drogowej Trasy Średnicowej, gdzie dozwolona jest wyższa prędkość i nie ma miejsca dla pieszych. Przemarsz zarejestrowała kamerka przejeżdżającego samochodu. Nagranie trafiło do mediów i do policji, ma je także prokuratura.

17 dzieci, najmłodsze miało trzy lata

- W drodze z Rudy Śląskiej do Katowic, na wysokości Chorzowa w autobus uderzyła ciężarówka. Nie z winy kierowcy autobusu, sprawcą kolizji był kierowca samochodu ciężarowego. To była godzina 7.30, na DTŚ był wtedy spory ruch – mówi Golik.

Policja była na miejscu po pięciu minutach, grupy już nie było

Dlaczego grupa nie poczekała na policjantów, by skorzystać z ich eskorty? - Dzisiaj, po fakcie wiemy, że to było pięć minut. Ale stojąc tam, oni nie wiedzieli jak długo będą czekać. Wiemy, że autobus się nie zapalił. A co by się stało, gdyby się zapalił? - pyta Rusek.

Nie mogli zejść z trasy

Rusek: - Byłem tam dwa razy, analizowałem mapy. Marsz do przodu, na przystanek to był jedyny rozsądny kierunek ewakuacji. Droga do tyłu byłaby gorsza, bo tworzył się tam korek i jechały wozy straży pożarnej. Dzisiaj każdy spekuluje, co powinni zrobić opiekunowie, ale wtedy trudno było przewidywać, co się stanie. Średnicówka, duży ruch, ryzyko pożaru autobusu, czekanie na służby. Cieszę się, że dzieci zostały stamtąd zabrane i że nie musiałem podejmować takiej decyzji.