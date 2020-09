Przyjechali z Ukrainy do pracy, drugi miesiąc siedzą w izolacji. Sprawę bada prokuratura

Przyjechaliśmy do Polski zdrowi, żeby zarobić pieniądze. Nie wiemy, dlaczego trzymają nas w lesie. Jeśli jesteśmy chorzy, dlaczego nas nie leczą. Jeśli jesteśmy zdrowi, dlaczego nie wypuszczają - żalą się Ukraińcy, który na przełomie lipca i sierpnia przyjechali do Polski i z rutynowej kwarantanny trafili do izolacji w małej wsi.

Powiat Kłobuck pod Częstochową jest w trudnej sytuacji. Ma sto potwierdzonych zakażeń. - Brakuje dwóch do czerwonej strefy - mówi Henryk Kiepura, starosta kłobucki.

Najgorzej jest w Chałkowie. W maleńkiej wsi w gminie Lipie, liczącej około 20 mieszkańców, jest 19 nosicieli koronawirusa. To obywatele Ukrainy, którzy na przełomie lipca i sierpnia przyjechali do Polski do pracy.

Na początku zamieszkali w Wąsoszu w sąsiedniej gminie Popów. Mieli tam odbyć rutynową, dwutygodniową kwarantannę. Wtedy okazało się, że są zakażeni. W środę pobrano im wymazy do testów. Dzisiaj mają poznać wyniki.

Według nowych przepisów, obowiązujących od 2 września, kwarantanna trwać ma 10 dni. Regulacje zakładają też między innymi powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta. Lekarz może zwolnić z izolacji osobę z objawami klinicznymi COVID-19 po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów.

Przyjechali z Ukrainy z "minusami", teraz wszyscy mają "plusy"

- Przyjechaliśmy do Polski zdrowi, żeby zarobić pieniądze - opowiedzieli nam Ukraińcy z Chałkowa.

Twierdzą, że mają zezwolenie na pracę w Polsce na trzy miesiące. Pierwszy już minął. Obawiają się, że na tak krótki okres nikt ich już nie zatrudni. Starostwo powiatowe potwierdza te informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak opowiadają, przyjechali z Ukrainy "z minusami", w 18 osób. Ale w Wąsoszu zostali zakwaterowani z 19 osobą, która była zakażona. Od niej mieli się zarazić. Pośrednik przewiózł ich na izolację do Chałkowa i umieścił w prywatnym budynku. Według ustaleń magazynu Polska i Świat, nie powiadomił o tym żadnych służb, ani gminnych, ani powiatowych, ani sanitarnych.

Ten wątek badają śledczy. - Sanepid powiadomił nas, że zakażeni Ukraińcy zostali przetransportowani do Chałkowa bez ich wiedzy. Pośrednik kontaktował się sanepidem, miał przenieść zakażonych do innego budynku, ale na tej samej posesji w Wąsoszu, nie do innej wsi - mówi Joanna Wiącek - Głowacz, rzeczniczka policji w Kłobucku.

Policja sprawdza, kiedy i w jak licznej grupie przyjechali do Polski. - W kwarantannie mamy ich zgłoszonych od 14 sierpnia - dodaje rzeczniczka.

Dochodzenie nadzoruje prokuratura rejonowa w Częstochowie. Prowadzone jest w kierunku narażenia obywateli Ukrainy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z zakażeniem koronawirusem. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

- Będą przesłuchani świadkowie, jak również zostanie zabezpieczona dokumentacja dotycząca sprowadzenia tych obywateli Ukrainy do Polski - powiedział nam Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.

Teraz wszyscy Ukraińcy są zakażeni, chociaż nie odczuwają żadnych symptomów choroby, podwyższonej temperatury czy bólu mięśni.

- Nie wiemy, dlaczego trzymają nas w lesie. Jeśli jesteśmy chorzy, dlaczego nas nie leczą. Jeśli jesteśmy zdrowi, dlaczego nie wypuszczają - mówią.

Pomagają im: Caritas, gmina Lipie i mieszkańcy, dowożą jedzenie.

Starosta: - Jeżeli chodzi o sprawy socjalne, największe zaangażowanie jest od pani wójt gminy Lipie. Zgłaszają się też firmy prywatne, po staropolsku dbamy o ich codzienne sprawy.

